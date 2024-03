Kochsendung bei Kabel Eins Diese Bonner Restaurants sind bei "Mein Lokal, Dein Lokal" dabei

Den Auftakt der Bonner Ausgabe am 18. März macht das Restaurant „Kastaniengarten“ in der Bonner Nordstadt. Gastronomin Lavinia Prösch eifert mit einem Mix aus deutscher und italienischer Küche um den Wochensieg. Am Dienstag, 19. März, verschlägt es die Teilnehmer in die „Werkstatt des Geschmacks“ nach Brühl. Betreiber Özkan Y. ist vom Pizzalieferanten zum selbst ernannten „Gastro-König“ aufgestiegen und möchte die Konkurrenz mit italienischem Hochgenuss begeistern. In der Mitte der Woche geht es zurück in die Bundesstadt. Direkt an der Fähre zwischen Graurheindorf und Mondorf lädt die gelernte Konditorin Mona D. in die „Graubi Bar“ ein. Das unter Radfahrern beliebte Ausflugsziel möchte mit dem Café und Bistro auch unter den Kontrahenten punkten.