Lange Drehtage und „unheimlich viel Spaß“ „Mein Lokal, dein Lokal“ in Bonn: Gastronomin berichtet vom Dreh

Eine Mousse au Chocolat hat Mona Dung schon etliche Male gemacht und kennt jeden der Handgriffe „aus dem Effeff“. Doch noch nie haben ihr dabei zwei Kameralinsen auf die Hände geschaut. Das änderte sich für die gelernte Konditorin und Gastronomin, als das Produktionsteam der Kabel-Eins-Sendung „Mein Lokal, Dein Lokal“ in ihre Küche kam. Fünf Restaurants aus Bonn und Region haben für die Sendung, die ab dem 18. März ausgestrahlt wird, um die Wette gekocht, serviert und Gastfreundschaft gezeigt. Mona Dung, die gemeinsam mit ihrem Mann Wilfried die „Graubi Bar“ am Anleger der Mondorfer Fähre in Graurheindorf führt, erzählt von ihren Erfahrungen beim Dreh.