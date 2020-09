Bürgerentscheid startet : Bonner stimmen über umstrittenes Melbbad-Projekt ab

Die Mehrheit des Stadtrates stellt sich gegen das Bürgerbegehren der Initiative „Rettet das Melbbad“, die ein Sozialwohnungsprojekt am Rand des Freibads verhindern will. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Die Ratsmehrheit stellt sich gegen das Bürgerbegehren der Initiative „Rettet das Melbbad“. Bis Ende November entscheiden nun alle Wahlberechtigten der Stadt, ob am Freibad 85 Sozialwohnungen gebaut werden oder nicht.

Um 22.20 Uhr ist die Entscheidung am Dienstag im Brückenforum gefallen: Die Mehrheit des Stadtrates stellt sich gegen das Bürgerbegehren der Initiative „Rettet das Melbbad“, die ein Sozialwohnungsprojekt am Rand des Freibads verhindern will. Damit folgt nun automatisch ein Bürgerentscheid, bei dem alle wahlberechtigten Bonnerinnen und Bonner zur Abstimmung aufgerufen werden. Dieser Bürgerentscheid, der dritte in der Stadtgeschichte, muss bis zum 27. November vollzogen sein.

Es waren CDU, Grüne und SPD, die am Dienstag mit deutlicher Mehrheit von 55 zu 21 Stimmen gegen das Bürgerbegehren votierten. Alle drei Fraktionen machten deutlich, dass der Rat sich längst zum Erhalt des Bades bekannt habe, es also keineswegs um dessen Rettung gehe – dafür aber um dringend benötigte Sozialwohnungen. Die drei Fraktionen hatten vor einigen Wochen angekündigt, einen eigenen Ratsbürgerentscheid zum Melbbad-Projekt anzuschieben, diesen Plan aber wieder fallengelassen .

Bürgerentscheid Bonn: Mehrheit muss mindestens rund 25.000 Ja-Stimmen betragen

Der Bürger Bund Bonn, die Linke und die FDP unterstützten das Bürgerbegehren der Initiative. Michael Faber (Linke) warf speziell Grünen und CDU vor, den Bürgerwillen nicht zu respektieren und an anderen Standorten in Bonn in vergangenen Jahren die Chance für Sozialwohnungsbau verschenkt zu haben – am Erzbergerufer zum Beispiel, wo stattdessen gerade ein Hotel gebaut wird. Florian Bräuer (FDP) hielt den Befürwortern des Melbbad-Projekts vor, mit städtischen Millionen „eines der schönsten Freibäder in Deutschland“ zu ruinieren, anstatt anderswo im Stadtgebiet geförderte Wohnungen zu bauen. Die FDP hatte namentliche Abstimmung beantragt.