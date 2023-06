Stadt spricht von Personalengpass Bonner Melbbad bleibt länger geschlossen als geplant

Zurzeit nimmt das Bad an der Trierer Straße wenig Arbeit in Anspruch. Einmal in der Woche schauen Mitarbeiter des Bäderamts nach dem Rechten, schneiden Hecken zurück oder reinigen die Umgänge. Die Becken sind mit Wasser gefüllt. Der Gegendruck, so erklärt, Mittler, verhindere, dass die Beckenwannen Schaden nehmen.