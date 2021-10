Beschluss in der Bezirksvertretung : Stadt Bonn soll Spar-Variante für den Melbbad-Umbau prüfen

Beschluss in der Bezirksvertretung

Das Melbbad soll so schnell wie möglich wieder öffnen. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Die Koalition aus Grünen, SPD, Linkspartei und Volt hat die Stadt mit einer neuen Machbarkeitsstudie für das Melbbad beauftragt. Es soll eine günstigere Umbau-Variante geprüft werden, mit der man das Bad so schnell wie möglich wieder öffnen kann.

Die Bezirksvertretung (BV) Bonn hat die Stadtverwaltung mit einer zweiten Machbarkeitsstudie zum Umbau des Melbbads beauftragt. Die Entscheidung fiel am Dienstag mit einer Mehrheit von Grünen, SPD, Linkspartei und Volt.

Die erste Studie des Büros Bauwerkstadt Architekten Bonn beinhaltet zwei Varianten. Die Verwaltung favorisiert einen dreigeschossigen Bau im Hang von ähnlichen Ausmaßen des Bestandsgebäudes, der die Funktionsräume im Erdgeschoss und darüber eine Sporthalle sowie ein Restaurant vorsieht. In der zweiten, eingeschossigen Variante kämen nur Badräume wie Umkleiden, Duschen, Toiletten, Technik, Mitarbeiterräume und eine kleine Gastronomie unter. In beiden Fällen wäre der Badbetrieb erst in der Saison 2026 wieder möglich.