Schnelle Sanierung nicht möglich : Bonner Melbbad bleibt 2021 wahrscheinlich geschlossen

Das Melbbad nach der Überflutung. Die Reparaturen dauern an. Foto: Stadt Bonn

Bonn Das Poppelsdorfer Melbbad lässt sich bis 2021 wohl nicht sanieren. Diese Einschätzung gibt die Stadtverwaltung bekannt. Jetzt ist der Bonner Rat gefragt.

Nach Einschätzung der Verwaltung muss das Melbbad 2021 geschlossen bleiben. Neben den Schäden, die beim Starkregen im August 2020 an der Technik im Melbbad verursacht wurden, „besteht dringender Handlungsbedarf in Bezug auf die Umkleiden, Sanitäranlagen und Arbeits- und Sozialräume der Beschäftigten“, so die Stadt.