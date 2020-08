Freibad bleibt geschlossen : Unwetter zerstört Technikraum im Bonner Melbbad

Bonn Durch das Unwetter am Mittwochabend ist auch der Technikraum im Melbbad in Bonn überflutet worden. Die Schäden sind irreparabel, das Freibad bleibt daher bis auf Weiteres geschlossen.

Was sich am Donnerstag bereits ankündigte, ist nun Gewissheit: Das Melbbad in Bonn wird in dieser Saison nicht mehr öffnen. Grund sind die Schäden, die das Unwetter am Mittwochabend verursacht hat, wie die Stadt am Freitag mitteilte.