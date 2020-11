Bürgerentscheid : Freitag letzter Tag für die Abstimmung zur Melbbadbebauung

Mit dieser Visualisierung wirbt die Vebowag für den Wohnbau am Rande des Melbbads. Foto: Vebowag

Bonn Der letzte Abstimmungstag beim Bürgerentscheid zur Melbbadbebauung in Bonn rückt näher. Nur noch am Freitag können die Bonner ihre Stimme abgeben.

Die Frist zur Rückmeldung zum Bürgerentscheid über die geplante Wohnbebauung am Melbbad läuft ab: Die letzte Gelegenheit zur Abstimmung ist an diesem Freitag. „Bislang sind 96.037 Abstimmungsbriefe beim Wahlamt der Stadt eingegangen“, teilt die Verwaltung in Bonn mit.