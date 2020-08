Diskussion um Bebauung : Förderverein gegen Neubau am Bonner Melbbad

Förderverein gegen Neubau am Bonner Melbbad

Das Melbbad in Bonn. Foto: Benjamin Westhoff

Poppelsdorf Achim Dehnen übernimmt den Vorsitz beim Förderverein Unser Melbbad. Offenbar steht die Wahl des Vorstands im Zusammenhang mit der Frage, ob der Randbereich des Freibads bebaut werden soll oder nicht.

Der Förderverein Unser Melbbad hat mit Achim Dehnen einen neuen Vorstand gewählt. Offenbar steht die Wahl des neuen Vorsitzenden und anderer Mitglieder im Zusammenhang mit der Frage, ob der Randbereich des in Poppelsdorf gelegenen Freibads bebaut werden soll oder nicht . Den Erhalt des Melbbades hat der Rat bereits beschlossen.

Mit Helga Effelsberg zieht ein neues Mitglied als stellvertretende Vorsitzende in den Vorstand ein, das maßgeblich bei der Bürgerinitiative Rettet das Melbbad mitgewirkt hat. Die Initiative hat ausreichend Unterschriften seit dem 1. August zusammengetragen, um ein Bürgerbegehren gegen die Bebauung mit 85 Sozialwohnungen an der Trierer Straße zu starten. Darüber hat der Stadtrat am 1. September zu entscheiden.