Bonner Freibad : Das Melbbad kann in dieser Saison nicht öffnen

Das Melbbad kann in dieser Saison nicht öffnen

Bonn Ein Tüv-Gutachten für das Melbbad in Poppelsdorf kommt zu einem klaren Ergebnis: Die Bestandsgebäude mit Umkleiden und einem Technikraum sind nicht mehr verkehrssicher und müssen gesperrt werden.

Das Melbbad in Poppelsdorf wird in dieser Freibadsaison nicht öffnen können. Die Stadt teilte am Mittwoch mit, dass die Bestandsgebäude mit Umkleiden und der danebenliegende Technikraum mit der Filteranlage „aufgrund gravierender Schäden gesperrt werden“. Sie seien nicht ausreichend verkehrssicher. Ohne den Technikraum, der nicht identisch ist mit dem unterirdisch gelegenen Technikraum zwischen den Schwimmbecken, der nach einem Starkregen im vergangenen Sommer beschädigt ist, sei das Bad nicht zu betreiben.