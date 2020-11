Vor Bürgerentscheid in Bonn : Melbbad: Stadt nennt „grundstückbedingte Mehrkosten“ nicht

Bonn Bürger Bund Bonn kritisiert vor Ende des Bürgerentscheids intransparente Informationspolitik der Stadt. Verwaltung beruft sich auf vertrauliche Kaufvertragsverhandlungen.

Vor Ende des Bürgerentscheids zu einer möglichen Randbebauung des Melbbads mit 85 Förderwohnungen für Angestellte der Uniklinik und Badsanitäranlagen im Untergeschoss an diesem Freitag wirft der Bürger Bund Bonn (BBB) der Stadtverwaltung eine intransparente Informationspolitik und das Zurückhalten von Informationen vor. Die Kosten für den Abbruch des vorhandenen Umkleidegebäudes und einen Neubau durch die Wohnbaugesellschaft Vebowag müssten längst vorliegen und veröffentlicht sein, so die Fraktion.

Der BBB-Stadtverordnete Albert Weidmann äußerte zudem: „Nach uns bekannt gewordenen Informationen werden unsere Vorbehalte gegen die Massivität des geplanten Gebäuderiegels im Vergleich zur Umgebung bei den der Stadt übergeordneten Behörden offenbar geteilt.“ Scheinbar habe auch das Land „Zweifel an der Rechtmäßigkeit der ohne Ausschreibung geplanten Vergabe an die Vebowag“.

Stadtsprecherin Monika Hörig teilte auf GA-Anfrage zu den Kosten mit: „Für den Fall des Grundstücksverkaufs für die Wohnbebauung steht die Höhe der grundstücksbedingten Mehrkosten fest.“ Das sind jene Kosten, die entstehen, wenn es beispielsweise einer Sondergründung bedarf (der Bau entstünde an einem Hang zur Trierer Straße), das Entfernen von Altlasten im Boden oder durch den Abriss. Da die Höhe dieser Kosten Gegenstand der Kaufvertragsverhandlungen seien, werde die Stadt sie nicht nennen. Die Stadt teilte bisher mit, sie lehne die Übernahme von Residualkosten, also Zusatzkosten beispielsweise durch unerwünschte Funde im Boden, ab.

Nach dem Einwand eines Anwohners gegen die Maße des geplanten Gebäudes habe das NRW-Ministerium für Kommunales als Höhere Bauaufsicht bestätigt, dass auf dem Grundstück grundsätzlich Baurecht bestehe, so die Stadt Bonn. Die Gebäudelänge mit mehr als hundert Metern sei allerdings zu prüfen. Möglicherweise sei eine Unterteilung in zwei Baukörper geboten. Die Stadt habe dazu am 13. November nach einer Ortsbesichtigung erneut Stellung bezogen, so Stadtsprecherin Monika Hörig. Für den Bürgerentscheid sei dieser Sachverhalt aber nicht relevant, weil es dort um die Grundsatzfrage einer Wohnbebauung gehe. Die Verwaltung habe keine Zweifel daran, „dass das Grundstück an die Vebowag verkauft werden darf“. „Ernstzunehmende Zweifel von externer Seite“ seien der Stadt nicht bekannt.