Fünf Jahre Haft wegen versuchtem Mord Messerangriff auf Ärzte in der Bonner LVR-Klinik

Jedenfalls machte sich der Patient auf den Weg in einen nahe gelegenen Ein-Euro-Markt, wo er sich die zwei erwähnten Messer kaufte. Derart bewaffnet kehrte er in die Klinik zurück und betrat unaufgefordert erneut das Visitenzimmer, in dem sich mehrere Ärzte und Pfleger aufhielten. Unter dem Vorwand, sich entschuldigen zu wollen, streckte er dem Oberarzt die rechte Hand entgegen. Als der Mediziner den Handschlag zurückwies, stieß er mit den beiden Messern, die er die ganze Zeit schon verborgen in der linken Hand gehalten hatte, in Richtung des Arztes. Nur dem mutigen und geistesgegenwärtigen Eingreifen eines Pflegers sei es zu verdanken, dass die Attacke ins Leere lief, so der Vorsitzende Richter Reinhoff. Der Mann hatte die Klingen bemerkt und den Arzt sofort zurückgezogen. Es kam noch zu einem kurzen Handgemenge, bei dem der Arzt den eingangs erwähnten „Kratzer“ abbekam.