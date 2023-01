Messerangriff in Bonn : Polizei ermittelt wegen versuchten Mordes

Update Bonn Bei einer Auseinandersetzung in der Bonner Innenstadt ist am Sonntagmittag ein 45-Jähriger schwer verletzt worden. Ein 32-Jähriger hatte den Mann mit einem Messer attackiert.

Die Bonner Polizei ermittelt aktuell im Fall eines versuchten Mordes. Wie die Pressestelle am Dienstagmorgen mitteilte, liegt ein entsprechender Haftbefehl vor. Am Sonntag wurde gegen 12.50 Uhr ein 45-Jähriger auf einer Grünfläche vor dem Alten Friedhof an der Thomastraße in Bonn nahe der Obdachlosenunterkunft „Prälat Schleich-Haus“ bei einer Auseinandersetzung schwer verletzt. Nach derzeitigem Stand hat ein 32-Jähriger den 45-Jährigen mit einem Messer attackiert und ihm in den Rücken gestochen.

Beide Männer stammen der Polizei zufolge nach derzeitigen Ermittlungen aus dem Drogenmilieu und haben sich gekannt. Der Verletzte musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. „Nach dem derzeitigen Erkenntnisstand besteht für ihn keine Lebensgefahr“, so die Polizei. Sie konnte den Tatverdächtigen noch in unmittelbarer Nähe des Tatortes vorläufig festnehmen. Der Mann stand unter Alkoholeinwirkung, deshalb ordneten die Beamten zur Beweissicherung die Entnahme einer Blutprobe an. Die vermeintliche Tatwaffe stellten die Beamten sicher. Aufgrund der Gesamtumstände hat der Polizei zufolge eine Mordkommission unter Leitung von Kriminalhauptkommissar Thomas Winterscheidt gemeinsam mit Oberstaatsanwältin Claudia Heitmann die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Totschlags aufgenommen. Weitere Erkenntnisse gebe es bislang noch nicht, so der Sprecher der Bonner Staatsanwaltschaft, Alexander Klingberg, am Montag auf GA-Nachfrage.