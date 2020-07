Messerangriff in Bonn : Opfer und mutmaßlicher Täter kannten sich vermutlich nicht

Am Bonner Busbahnhof hat es eine Messerattacke gegeben. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Ein 55-Jähriger soll am Montag in Bonn in einem Bus der Linie 601 einen 22-Jährigen niedergestochen haben. Die Hintergründe sind bislang unklar. Der mutmaßliche Täter soll noch am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Nachdem ein 55-Jähriger am Montagnachmittag in einem Bonner Linienbus einen 22-Jährigen niedergestochen haben soll, soll der mutmaßliche Täter noch am Dienstag wegen des Verdachts des versuchten Mordes einem Haftrichter vorgeführt werden.

Der 22-Jährige wurde bei dem Angriff lebensgefährlich verletzt und wird weiterhin in einem Bonner Krankenhaus intensivmedizinisch behandelt. Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft dauern indes an. Das Motiv der Tat ist weiterhin unklar. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, habe es zwischen den beiden Männern keine Vorbeziehung gegeben. Die Ermittlungen gegen den 55-jährigen Tatverdächtigen dauern an.

Die Tat ereignete sich nach ersten Erkenntnissen der Polizei am Montagnachmittag um kurz nach 16 Uhr in einem Bus der Linie 601. Der Bus war voll besetzt und kurz zuvor vom Zentralen Busbahnhof aus in Richtung Tannenbusch gestartet. Während der Fahrt soll der 55-Jährige mit einem Messer auf den jüngeren Mann eingestochen und ihn schwer verletzt haben. Der mutmaßliche Täter ist laut Angaben der Polizei noch in dem Bus von einem Fahrgast überwältigt und anschließend von der Polizei vorläufig festgenommen worden.

Foto: Benjamin Westhoff Am Bonner Busbahnhof hat es eine Messerattacke gegeben.

Foto: Benjamin Westhoff Am Bonner Busbahnhof hat es eine Messerattacke gegeben.

Foto: Benjamin Westhoff Am Bonner Busbahnhof hat es eine Messerattacke gegeben.

Foto: Benjamin Westhoff Am Bonner Busbahnhof hat es eine Messerattacke gegeben. zurück

weiter