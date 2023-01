Gewalttat in Bonn : Polizei ermittelt nach Messerangriff wegen versuchten Mordes

Update Bonn Bei einer Auseinandersetzung in der Bonner Innenstadt ist am Sonntag ein 45-Jähriger schwer verletzt worden. Gegen einen 32-Jährigen wird nun wegen versuchten Mordes ermittelt.

Im Falle des 32-Jährigen, der am Sonntagmittag einen 45-Jährigen auf einer Grünfläche nahe der Obdachlosenunterkunft der Caritas am Alten Friedhof in Bonn niedergestochen und schwer verletzt hatte, hat der Richter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bonn nun Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Mordes erlassen. Der mutmaßliche Täter sitzt jetzt in Untersuchungshaft – voraussichtlich bis zur Erhebung der Anklage. Das teilte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Alexander Klingberg, am Dienstag mit.