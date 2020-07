Messerangriff am Busbahnhof : Bonner Polizeipräsident dankt mutigem Fahrgast

Bewies Mut und Zivilcourage: Ahmad Al Sheikh Hussein Kames. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Sein Eingreifen verhinderte vermutlich Schlimmeres: Ahmad Al Sheikh Hussein Kames überwältigte den Angreifer nach einer Messerattacke auf einen 22-Jährigen in einem Bus in Bonn. Zugleich gibt es gute Nachrichten vom Schwerverletzten.



Polizeipräsident Frank Hoever hat sich am Mittwoch offiziell bei Ahmad Al Sheikh Hussein Kames für dessen couragiertes Handeln bedankt, nachdem dieser am Montag nach der Messerattacke in einem Bus in Bonn womöglich Schlimmeres verhindert hat.

Aus bisher ungeklärten Gründen hatte ein mit einem Messer bewaffneter Mann am Montag gegen 16 Uhr in einem Bus der Linie 601 nahe des Bonner Hauptbahnhofs einen Fahrgast angegriffen und diesen mit mehreren Stichen schwer verletzt. Kames, der ebenfalls Fahrgast in dem Bus der Linie war, verhinderte Schlimmeres, indem er den Täter von hinten überwältigte.

Obwohl dieser das Messer immer noch in der Hand hielt, konnte der 28-Jährige den Täter mehrere Minuten lang, bis zum Eintritt der Einsatzkräfte, festhalten. Anschließend leistete er Erste Hilfe beim schwerverletzten Opfer. "Es ging um Leben und Tod. Ohne Herrn Kames mutiges Eingreifen hätten wir vermutlich ein Todesopfer zu beklagen", sagte Hoever.

Kames ist vor einigen Jahren aus Syrien nach Deutschland gekommen und macht derzeit eine Ausbildung zum technischen Anästhesie-Assistenten an der Universitätsklinik Bonn. „Für mich war es selbstverständlich. Ich musste dem jungen Mann helfen. Ich hoffe, dass es ihm bald besser geht“, sagte Kames.

22-Jähriger auf dem Weg der Besserung

Das lebensgefährlich verletzte Opfer, ein 22-Jähriger, ist nach Auskunft von Robin Faßbender von der Staatsanwaltschaft Bonn inzwischen auf dem Weg der Besserung und soll so bald wie möglich zum Tathergang angehört werden. Der Verletzte konnte nach Auskunft der behandelnden Ärzte die Intensivstation inzwischen verlassen, wird aber noch längere Zeit in stationärer Behandlung bleiben müssen.

Beide, Täter und Opfer, sollen an der Haltestelle Marienhospital in den Bus der Linie 601 eingestiegen sein, der über den Hauptbahnhof nach Tannenbusch fahren sollte. Die Tat geschah, als der Bus gerade den Zentralen Busbahnhof in der Innenstadt in Richtung Hauptbahnhof verlassen wollte.