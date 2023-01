Messerangriff in Regionalzug : Verdächtiger soll schon in Bonn auffällig gewesen sein

Ermittler in weißen Schutzanzügen arbeiten in dem Regionalzug, in dem ein Angreifer zwei Menschen getötet hatte. Foto: dpa/Jonas Walzberg

Düsseldorf/Brokstedt Ein Angreifer hat in einem Regionalzug zwischen Kiel und Hamburg zwei Menschen getötet. Der Verdächtige soll mehrere Jahre in Euskirchen gelebt haben und auch schon in Bonn wegen Straftaten auffällig gewesen sein.



Der mutmaßliche Täter von Brokstedt war nach dpa-Informationen mehrere Jahre lang in Euskirchen gemeldet und wurde in der Zeit mehrfach wegen verschiedener Straftaten auffällig. Laut Sicherheitskreisen ging es unter anderem um Verfahren wegen Bedrohung, Körperverletzung, Sachbeschädigung, Ladendiebstahls und sexueller Belästigung. Mehrere Medien hatten zuvor berichtet. Laut „Bild“ spielten sich die Taten zwischen 2015 und 2020 in Euskirchen, Bonn, Bad Münstereifel und Köln ab.

Zuletzt war der staatenlose Palästinenser nach Polizeiangaben ohne festen Wohnsitz. Bis vor kurzem war er noch in einer Hamburger Justizvollzugsanstalt untergebracht. Grund sei ein Körperverletzungsdelikt gewesen, teilte die Polizeidirektion im schleswig-holsteinischen Itzehoe am Donnerstag mit.

Der 33-Jährige soll am Mittwoch in der Regionalbahn von Kiel nach Hamburg während der Fahrt mit einem Messer auf Fahrgäste eingestochen haben. Eine 16-Jährige und ein 19-Jähriger starben.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Itzehoe gibt es keine Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund der Tat, bei der es nach ersten Erkenntnissen zudem sieben Verletzte gab. Auch der mutmaßliche Täter, den Zeugen überwältigten, wurde verletzt. Nach Angaben der Polizei kannten sich die beiden Todesopfer, die aus Schleswig-Holstein kamen.

Der mutmaßliche Täter war nach der Tat von anderen Fahrgästen überwältigt und von der Polizei auf dem Bahnhof von Brokstedt festgenommen worden.

