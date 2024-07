Angriff am Kaiserplatz So geht es dem Verletzten nach der Messerattacke in Bonn

Bonn · Was sind die Hintergründe für die Messerattacke am Dienstag am Kaiserplatz in Bonn, bei der ein 41-Jähriger lebensgefährlich verletzt wurde? Die Polizei bittet nach wie vor Zeugen um Hinweise und will zeitnah Bilder von Überwachungskameras auswerten.

19.07.2024 , 14:04 Uhr

Link zur Paywall Bilder vom Polizeieinsatz am Bonner Busbahnhof 11 Bilder Foto: Benjamin Westhoff

Von Lisa Inhoffen Redakteurin Bonn