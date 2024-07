Mordkommission ermittelt 41-Jähriger nach Messerattacke am Kaiserplatz außer Lebensgefahr

Nach einer Messerattacke am Kaiserplatz in der Bonner Innenstadt am Dienstagnachmittag ist ein 41-Jähriger außer Lebensgefahr. Er befinde sich in einem stabilen Zustand, berichtete ein Sprecher der Bonner Polizei am Mittwochmittag. Nun soll er zu dem Fall befragt werden. Gleichzeitig werde der 24-jährige Tatverdächtige vernommen.