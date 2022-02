Angriffe in der Altstadt : Drei junge Männer nach Messerattacke in Bonn in U-Haft

In der Nähe dieser Einfahrt in der Heerstraße wurde ein 22-Jähriger von einer Gruppe attackiert und schwer verletzt. Foto: Niklas Schröder

Bonn Die Polizei hat drei Hauptverdächtige in zwei Fällen von schwerer Körperverletzung in Bonn festgenommen. Ingesamt wurden gut zwei Dutzend Tatverdächtige ausgemacht.

Drei junge Männer sitzen nach intensiven Ermittlungen der Bonner Polizei in Untersuchungshaft. Sie gelten als Hauptverdächtige bei zwei schweren Körperverletzungen, die sich Mitte Dezember und Ende Januar in der Bonner Altstadt ereigneten. Im ersten Fall wurden zwei Männer in der Stadthausgarage unter anderem mit einem Schlagstock verprügelt, im zweiten wurde ein Mann durch Messerstiche verletzt. Insgesamt gibt es 23 Tatverdächtige, die zum Teil noch nicht volljährig sind.

Ausgangspunkt für die Festnahmen waren Ermittlungen einer Mordkommission unter der Leitung von Kriminalhauptkommissar Thomas Winterscheidt in enger Abstimmung mit Oberstaatsanwältin Claudia Heitmann. Sie hatten nach der Tat am 22. Januar auf der Heerstraße noch in der Tatnacht damit begonnen, nach den Tätern zu suchen.

Dort soll es zunächst ein Wortgefecht zweier Gruppen nahe der Stadthausgarage gegeben haben, in dessen Verlauf ein 22-Jähriger mit einem Begleiter über die Maxstraße davongerannt war. Eine Gruppe zwischen sechs und zehn Personen verfolgte die beiden, holte sie auf der Heerstraße ein und schlug und trat auf sie ein. Eine Person soll dann ein Messer gezückt und auf den 22-Jährigen mehrfach eingestochen haben. Das Opfer musste auf einer Intensivstation behandelt werden.

Letztlich konnten insgesamt 23 Tatverdächtige mit dem Geschehen in Verbindung gebracht werden. „Nach richterlichen Beschlüssen vollstreckten die Ermittler über 20 Wohnungsdurchsuchungen, bei denen diverse Beweismittel sichergestellt wurden“, erklärt ein Polizeisprecher. Im Zuge der weiteren Ermittlungen rückte dann ein 18-Jähriger in den Fokus – er soll den 22-Jährigen mit mehreren Messerstichen verletzt haben. Er wurde bereits am 27. Januar festgenommen. Auf Antrag der Bonner Staatsanwaltschaft erließ ein Haftrichter am nächsten Tag einen Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags.