Beuelerin versorgte Opfer von Messerattacke in Bonn „Es war ein Massaker, so etwas habe ich noch nie gesehen“

Ümmü Gülsüm Karakus wollte nur ihren Mercedes aus der Werkstatt am Heinrich-Böll-Ring holen, dann wurde sie zur Heldin. Als sie im Auto an der Ampel stand, geriet sie mitten in die Bluttat, bei der ein Obdachloser zwei Menschen mit einem Messer attackierte und anschließend von der Polizei niedergeschossen wurde. Der 40-jährigen Beuelerin ist es wohl zu verdanken, dass die Opfer den schweren Angriff überlebten. Sie versorgte vor allem den Mann, der schwerste Verletzungen an Kopf, Armen und Rücken erlitten hatte, bis Rettungskräfte eintrafen. „Es war ein Massaker, so etwas habe ich noch nie gesehen“, sagt Karakus, die als Arzthelferin in der Unfallchirurgie ausgebildet wurde und jetzt beim Pflegedienst „Helfende Schwestern“ arbeitet.