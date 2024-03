Angriff in Bonn Vier Tatverdächtige nach schwerer Messerattacke ermittelt

Nach einer Messerattacke am 20. März in Bonn hat die Polizei vier Tatverdächtige ermittelt. Das berichtete die Polizei am Donnerstagmittag. Ein 18-Jähriger war am besagten Tag an der Treppe in der Straße Am Marthashof, die zum Bertha-von-Suttner-Platz führt, von mehreren Männern mit Schlagstöcken sowie einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden.