„Mauernde“ Zeugen erschweren Prozess 19-Jähriger nach Messerattacke in Tannenbusch verurteilt

Trotz einer Vielzahl „mauernder“ Zeugen, wie es der Vorsitzende Richter Volker Kunkel ausdrückte, wurde am Dienstagmittag im Verfahren um eine Messerattacke in Tannenbusch ein Urteil verkündet: Die Richter der 8. Großen Strafkammer am Bonner Landgericht befanden einen zum Tatzeitpunkt 17-jährigen Jugendlichen eines besonders schweren Raubes, der gefährlichen Körperverletzung sowie des Drogenbesitzes für schuldig. Der mittlerweile 19-Jährige wurde zu einer Einheitsjugendstrafe von drei Jahren verurteilt. Der von der Staatsanwaltschaft erhobene Vorwurf des versuchten Mordes hatte sich nach Erkenntnis des Gerichts hingegen nicht bestätigt.