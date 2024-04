„Orden der Aufgehenden Sonne mit Stern, goldene und silberne Strahlen“ Bonner Uni-Rektor erhält japanischen kaiserlichen Orden

Die japanische Regierung hat am 29. April offiziell bekanntgegeben, Michael Hoch, Rektor der Universität Bonn, mit dem „Orden der Aufgehenden Sonne mit Stern, goldene und silberne Strahlen“ des japanischen Kaiserhauses zu ehren. „Professor Hoch, der seit 2015 Rektor der Universität Bonn ist, wird damit für seine Verdienste um den akademischen Austausch und das gegenseitige Verständnis zwischen Japan und Deutschland ausgezeichnet“, teilt das Japanische Generalkonsulat Düsseldorf mit. Hoch habe einen wesentlichen Beitrag zum Aufbau von Beziehungen zwischen der Universität Bonn und japanischen Universitäten, unter anderem zur Waseda-Universität in Tokio, geleistet. 2016 starteten demnach die Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät der Uni Bonn und die School of Advanced Science and Engineering der Waseda-Universität das Joint Supervision Program, ein Mentorenprogramm für Doktoranden. Dabei engagiere sich Hoch als wissenschaftlicher Betreuer für Nachwuchsförderung.