Polizeiliche Kriminalstatistik in Bonn Winterhoff-Verfahren lässt Zahl der Körperverletzungs-Delikte stark ansteigen

Die Ermittlungen gegen den Kinderpsychiater Michael Winterhoff haben in Bonn für eine Verzerrung in der Polizeilichen Kriminalstatistik gesorgt. Nach GA-Informationen gehen alleine 613 der insgesamt 5630 Delikte im Bereich der gefährlichen und schweren Körperverletzung im Jahr 2023 auf Fälle zurück, in denen Winterhoff als Tatverdächtiger gilt. Gegenüber dem Jahr 2022 macht das einen Zuwachs von 21,2 Prozent, ohne diese Fälle liegt die Zahl bei rund neun Prozent.