Bericht zu Winterhoff liegt vor Wenn der Kampf um die Deutungshoheit wichtiger ist als das Kindeswohl

Ines’ Leben beginnt mit einem Alkoholentzug. Seit ihrer Geburt leidet die Tochter einer alkoholkranken Mutter am fetalen Alkoholsyndrom. Als klar wird, dass die Mutter nicht für sie sorgen kann, kommt Ines in eine Pflegefamilie, später in eine heilpädagogische Wohngruppe. Früh zeigt sie Verhaltensauffälligkeiten, wird psychiatrisch behandelt.