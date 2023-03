Einkommen und Mieten in Relation gesetzt In diesen Bonner Stadtteilen schlägt die Miete besonders stark zu Buche

Je geringer das verfügbare Einkommen, desto höher in der Regel der Anteil, welcher für die Wohnkosten aufgebracht werden muss. Dass dies ausgerechnet besonders für Viertel gilt, in denen die Miete vergleichsweise niedrig ist, hat das Bonner Forschungsinstitut infas360 jetzt anhand der Bundesstadt nachgewiesen: Spitzenreiter bei der Mietbelastung sind in Bonn Stadtteile wie Tannenbusch, Dransdorf und Castell. Am niedrigsten ist die Mietbelastung hingegen in eher wohlhabenden Vierteln wie Ückesdorf, Ippendorf oder dem Venusberg.