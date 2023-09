Mietpreise steigen weiter Studenten wohnen in Bonn besonders teuer

Zur besseren Vergleichbarkeit wurden in dem Report Preise für eine 30 Quadratmeter große Musterwohnung in Hochschulnähe und für ein 20 Quadratmeter großes Muster-WG-Zimmer kalkuliert. Studentische Neumieter müssen in NRW demnach am meisten in Bonn hinblättern: 598 Euro für die kleine Musterwohnung. In Düsseldorf kostet sie 517 und in Köln 515 Euro. Am günstigsten ist sie in Bielefeld mit 387 Euro.