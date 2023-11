Erster Blick in neuen Veranstaltungssaal Millioneninvest macht aus Karstadt die Bonnlive Kulturstadt

Während Reininger davon erzählt, kommt das Video zu dem Abschnitt, an dem der neue Saal gezeigt wird. Statt der derzeit rund drei Meter Deckenhöhe werden im mittleren Bereich der Etage noch einmal drei Meter auf das Dach draufgesetzt. Durch dabei entstehende große Fensterflächen fällt endlich Tageslicht hinein. Gleichzeitig wird man eine Terrasse haben. 430 Quadratmeter misst die reine Saalfläche, unterbrochen wird sie nur durch dünne Stützpfeiler. An einem Ende steht die Bühne, dahinter entsteht ein Backstage-Bereich. Gegenüberliegend und an den Seiten, abgetrennt durch Gänge, entstehen neben Serviceräumen auch Büros, in denen später die Bonnlive GmbH einziehen wird. Eigentlich wäre Platz für 1500 Personen, doch dagegen sprach der Brandschutz. Um die vielen Menschen im Notfall schnell evakuieren zu können, muss zudem ein weiteres Treppenhaus an das Gebäude montiert werden. Die vierte, darunterliegende Etage, bleibt erst einmal leer. Darunter hat unter anderem schon Peek&Cloppenburg eröffnet.