Neue Anlage : Minigolfanlage „Rheinpiraten“ in der Bonner Rheinaue ist eröffnet

Bonn Nach mehreren Monaten Bauzeit ist die neue Abenteuergolf-Anlage "Rheinpiraten" in der Rheinaue in Bonn eröffnet. Lob kommt von jungen Gästen und von einem erfahrenen Europameister.

Eine Piratin aus Holz wacht über ihre Schatztruhe. Vor ihr tut sich eine Hügellandschaft mit 18 grünen Spielbahnen auf. Papageien und Affen, aber auch Skelette und Grabsteine schmücken das Areal. Nach mehreren Monaten Bauzeit haben an diesem Donnerstag die Betreiber der „Rheinpiraten“ ihre Totenkopf-Flagge gehisst und die neue Abenteuergolf-Anlage in der Rheinaue eröffnet.

Mit der neuen Abendteuergolf-Anlage und anderen Freizeitangeboten sei man in der Bonner Rheinaue jetzt breit aufgestellt, befand Dirk Dötsch, Inhaber vom Parkrestaurant Rheinaue. Zumal sich mit den Jahren auch der Anspruch für die Freizeitgestaltung unter den Besuchern verändert habe. „Deshalb war es wichtig, dass wir den Minigolfplatz neu geschaffen haben“, so Dötsch.

Passend zum Piraten-Thema haben sich die Betreiber mit „Krake Käthe“ ein weibliches Maskottchen ausgedacht, das mit Perlenkettchen, Augenklappe und rosa Kopftuch von den Plakaten lächelt. Fortlaufend soll „Käthe“ an den einzelnen Bahnen ihre Geschichte erzählen, warum das Piratenschiff „Hoppetossa“ letztlich zu einem Wrack wurde und in der Rheinaue gestrandet ist. „Die Anlage richtet sich sowohl an Kinder als auch an Erwachsene, denn vom Spielniveau ist sie anspruchsvoller als herkömmliche Minigolfanlagen“, betonte Weis.