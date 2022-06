GA gelistet : Diese Minigolfplätze gibt es in Bonn und der Region

Bonn/Region Minigolf ist gerade in der warmen Jahreszeit als Freizeitbeschäftigung beliebt. Sowohl Erwachsene als auch Familien mit Kindern finden dabei ihren Spaß. Wir stellen Minigolfanlagen in Bonn und der Region vor.

Minigolf erfreut sich im Frühjahr und im Sommer großer Beliebtheit. Auf verschiedenen Bahnen muss der Minigolf-Ball mithilfe eines Schlägers präzise über Hindernisse hinweg gespielt werden und wie beim Golf im Loch landen. Wer den Ball mit den wenigsten Schlägen versenkt, gewinnt. In Bonn und der Region gibt es viele Möglichkeiten, den Schläger zu schwingen und das nicht nur draußen, sondern auch auf einigen Indoor-Plätzen.

Minigolfanlage Trimborn in Bad Godesberg

Direkt am Godesberger Bach im Marienforster Tal kann auf der Minigolf- und Freizeitanlage Trimborn Minigolf gespielt werden. Erfrischungen bietet das Einkehrhaus. Die Anlage samt Grillplatz kann außerdem für Geburtstagsfeiern und Ausflüge gemietet werden.

Wo: Marienforster Promenade 1, 53177 Bonn

Öffnungszeiten: Frühjahr und Herbst: Montag bis Freitag ab 13 Uhr bis zur Dämmerung, Samstag und Sonntag ab 10 Uhr bis zur Dämmerung, Sommer: Montag bis Freitag 13 bis 20 Uhr, Samstag und Sonntag 10 bis 20 Uhr, Oster- und Sommerferien: täglich 10 bis 20 Uhr

Preis: Kinder pro Runde 4 Euro, Erwachsene pro Runde 4,50 Euro

„Rheinpiraten“-Abenteuergolf in der Rheinaue

In Bonns beliebter Erholungsoase, der Rheinaue, gibt es neben dem Tretboot-Verleih auch die Möglichkeit, Minigolf zu spielen. Seit Ende 2021 wird die Anlage mit 18 Löchern als Abenteuergolfparcours im Piraten-Flair mondernisiert. Anfang März 2022 vermeldeten die Betreiber, dass nun auch die Bauarbeiten auf der letzten Bahn abgeschlossen seien. Geöffnet werden soll die neue Anlage planmäßig um Ostern herum.

Wo: Ludwig-Erhard-Allee 20, Bonner Rheinaue, 53175 Bonn

Öffnungszeiten: Aktuell noch nicht geöffnet

Preis: Aktuell noch nicht bekannt

3D Schwarzlicht Minigolf in Bonn-Holzlar

Minigolf ist nicht nur etwas für gutes Wetter, sondern kann auch drinnen gespielt werden - und das in bunt, mit Musik und 3D-Effekt. Seit Februar 2019 ist in Holzlar die 550 Quadratmeter große 3D Schwarzlicht Minigolf-Anlage "Golffieber" geöffnet. Eine spezielle Maltechnik und eine Brille machen aus den Wandbildern einen mehrdimensionalen Raum. Am Wochenende und an Feiertagen wird empfohlen, eine Bahn zu reservieren.

Wo: Windgassenstraße 14a, 53229 Bonn

Öffnungszeiten: Dienstag bis Donnerstag 15 bis 21 Uhr, Freitag 15 bis 23 Uhr, Samstag 11 bis 23 Uhr, Sonntag 11 bis 21 Uhr

Preis: Kinder von 6 bis 14 Jahren 9 Euro, Erwachsene 12 Euro

Minigolf auf der Insel Grafenwerth

Die Insel Grafenwerth in Bad Honnef lädt nicht nur zum Schwimmen im Freizeitbad ein. Nebenan kann auch eine Partie Minigolf gespielt werden. Die Minigolfanlage auf Grafenwerth bietet 18 Bahnen direkt am Rhein.

Wo: Lohfelder Str.7, 53604 Honnef

Öffnungszeiten: Während der Freibadsaison täglich 10 bis 20 Uhr, nach der Freibadsaison bis zum 31 Oktober am Wochenende 12 bis 18 Uhr, in den Schulferien von NRW und Rheinland-Pfalz wochentags 12 bis 18 Uhr

Preis: Kinder/Schüler pro Runde 2,70 Euro, Erwachsene pro Runde 3 Euro, Zehnerkarten für Erwachsene 27 Euro / für Kinder und Schüler 2,70 Euro

Gloowing Rooms Köln

Indoor-Minigolf mit 3D-Effekt und Schwarzlicht wird auch bei den Gloowing Rooms in Köln geboten. Die Wände und Böden sind mit neonfarbenen Bildern gestaltet und lassen die Besucher in bunte Welten abtauchen. Wer eine Runde spielen möchte, muss im Vorhinein eine Bahn buchen.

Wo: Venloer Straße 383, 50825 Köln

Öffnungszeiten: Montag bis Mittwoch 11 bis 21 Uhr, Donnerstag 14 bis 21 Uhr, Freitag 13 bis 23.45 Uhr, Samstag 10 bis 23.45 Uhr, Sonntag 10 bis 21 Uhr

Preis: Kinder von sechs bis zwölf Jahren 7,50 Euro, Erwachsene von Montag bis Donnerstag 10 Euro, Erwachsene am Wochenende 11 Euro

Minigolf am "Aggua" in Troisdorf

Eine Fahrradtour in Richtung Sieg und am Aggerwehr entlang kann gleich mit einer Partie Minigolf am Aggua Bad verbunden werden. Direkt an der Agger liegt der Minigolfplatz und lädt im Grünen zum Spielen, der Biergarten außerdem zum Verweilen ein.

Wo: Aggerdamm 31, 53840 Troisdorf

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag ab 15 Uhr, Samstag ab 14 Uhr, Sonntag ab 10 Uhr, in den Ferien täglich ab 11 Uhr

Preis: Kinder 3,50 Euro, Erwachsene 4,50 Euro / Tag

Minigolfanlage Freizeitinsel Groov in Köln

Neben Tretbootfahren und Biergärten bietet die Freizeitinsel "Groov" in Zündorf auch eine Minigolfanlage am Rhein. Wer von der gegenüberliegenden Rheinseite aus kommt, kann mit der Fähre "Krokodil" mit dem Rad oder zu Fuß übersetzen.

Wo: Marktstraße 12, 51143 Köln

Öffnungszeiten: täglich ab 10 Uhr bis zum Einbruch der Dämmerung

Preis: Kinder unter 14 Jahren 3 Euro pro Runde, Erwachsene 4,50 Euro pro Runde

Minigolfanlage Meigermühle in Lohmar

An der Wahner Heide gelegen, befindet sich idyllisch mitten im Wald die Minigolfanlage Meigermühle. Auf 18 Bahnen kann dort im Grünen gegeneinander gespielt werden.

Wo: Meigermühle 1, 53797 Lohmar

Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag 12 bis 19.30 Uhr, Sonntag 11 bis 19.30 Uhr, Schulferien: täglich 12 bis 20.30 Uhr

Preis: Kinder bis 14 Jahre pro Runde 2,50 Euro, Erwachsene pro Runde 4 Euro

Minigolf und Eiscafé Immacolata in Mondorf

Direkt am Mondorfer Hafen und mit einem schönen Blick auf den Rhein, ist die Anlage zu jeder Jahreszeit sehr beliebt. Es gibt insgesamt 16 Löcher.

Wo: Rheinallee 2-6, 53859 Niederkassel

Öffnungszeiten: In den Sommermonaten ist der Platz täglich von 11 bis 20.30 Uhr geöffnet.

Es handelt sich um eine Auflistung von Minigolfplätzen in Bonn und der Region, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat. Es handelt sich ebenfalls nicht um eine Rangfolge. Die Reihenfolge ist willkürlich. Fehlt Ihnen eine Anlage in der Auflistung? Schicken Sie uns Ihre Vorschläge per E-Mail an online@ga.de.

