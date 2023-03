“Ich hatte Gänsehaut“ : Bonnerin wird „Vize Miss Germany“

Bonn Catharina Convents aus Bonn hat sich bei „Miss Germany“ für das Thema Kinderwunsch mit künstlicher Befruchtung stark gemacht. Auch wenn sie nicht als Siegerin hervorgeht, hat sie „nur gewonnen“, sagt sie.

Am Samstag fand das Finale von Miss Germany im Europapark Rust statt. Die Bonnerin Catharina Convents stand als eine der zehn Finalistinnen auf der Bühne. Die Frauen haben sich gegen 15.000 andere Bewerberinnen durchgesetzt. „Es war ein grandioses Event und ein atemberaubendes Gefühl, auf so einer großen Bühne stehen zu dürfen und meine Mission zu vertreten. Das würde ich jeden Tag wieder tun“, resümiert Convents. Vor Ort waren circa 600 geladene Gäste.

Miss Germany will weg vom Image des Schönheitswettbewerbs

Das Unternehmen will weg vom Image des Schönheitswettbewerbs. Stattdessen wollen die Verantwortlichen nach eigener Aussage eine Plattform für Frauen bieten, die „Verantwortung übernehmen“. Entscheidend seien dabei die Missionen der Kandidatinnen sowie die Bewertungskriterien Professionalität, Inspirationsfähigkeit und Entwicklungspotenzial. In der Jury saßen unter anderem Choreograf und Model Bruce Darnell sowie die Autorin Monica Meier-Ivancan. Fernsehmoderatorin Frauke Ludowig und ihre Tochter Nele führten durch den Abend. „Ich hatte Gänsehaut, während ich meinen einmütigen Pitch vortrug. Es war so still im Saal und eine ganz besondere Stimmung“, berichtet Convents.