Urteil am Bonner Landgericht gefällt Erzieherin hatte 19 Mal Geschlechtsverkehr mit 14-jährigem Heimkind

Die 33-Jährige verzog keine Miene, als der Vorsitzende Richter das Urteil verkündete. Und dies, obwohl es die Richter der 2. Großen Strafkammer am Bonner Landgericht – entgegen gleichlautender Anträge von Verteidigung, Anklage und Nebenklage – nicht bei einer Bewährungsstrafe beließen. Zweieinhalb Jahre Freiheitsstrafe wegen sexuellen Missbrauchs eines Schutzbefohlenen in 19 Fällen lautete das Urteil. Anklage und Verteidigung hatten zwei Jahre auf Bewährung gefordert. Die Erzieherin hatte mindestens 19 Mal Sex mit einem 14-jährigen Bewohner des Bonner Heims, in dem sie angestellt war.