Kostenpflichtiger Inhalt: Missbrauchsgutachten am 18. März : Kirchenvertreter aus Bonn und der Region fordern reinen Tisch

Der Kölner Erzbischof Rainer Maria Woelki steht in der Kritik. Einige erheben Vorwürfe wegen seines Krisenmanagements bei der Missbrauchsaufarbeitung. Foto: dpa/Federico Gambarini

Bonn Was erwartet die katholische Basis von der Veröffentlichung des Missbrauchsgutachtens am 18. März? Wir haben bei Geistlichen und Mitgliedern kirchlicher Organisationen in Bonn und der Region nachgefragt.