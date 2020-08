Prozess vor dem Landgericht Bonn : Troisdorfer soll Jungen unzählige Male missbraucht haben

Bonn Vor dem Landgericht Bonn muss sich ein einschlägig vorbestrafter Angeklagter wegen Missbrauchsvorwürfen verantworten. Er soll sich über anderthalb Jahre an dem Sohn eines Freundes vergangen haben.

„Hallo, vielleicht erinnerst du dich ja noch an mich?“ Mit diesen Worten meldete sich zum Jahreswechsel 2017/2018 ein 39-jähriger Troisdorfer mittels einer Chat-App bei einem alten Jugendfreund. Offenbar erinnerte sich der mittlerweile in Wuppertal lebende Kumpel tatsächlich an die gemeinsame Kindheit in Eberswalde – jedenfalls lebte die Freundschaft wieder auf, und der Troisdorfer kümmerte sich in den folgenden anderthalb Jahren regelmäßig um den heute zwölfjährigen Sohn des alleinlebenden Vaters. Seit Dienstag steht der Troisdorfer nun vor dem Bonner Landgericht, weil er den Jungen zwischen Mai 2018 und Dezember 2019 unzählige Male missbraucht haben soll.