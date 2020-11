Beueler Pfarrer unter Verdacht : Priester Schenk fordert Ende des Machtmissbrauchs im Erzbistum

Bonn Michael Schenk beschuldigt einen inzwischen verstorbenen Beueler Pfarrer des sexuellen Übergriffs. Er hofft auf Klärung möglicher weitere Fälle und fordert ein Ende des institutionellen Machtmissbrauchs im Erzbistum.

Einerseits, sagt Michael Schenk, sei das Proklamandum, das am Wochenende in den katholischen Kirchen am Ennert über seine Missbrauchsbeschuldigung gegen einen verstorbenen Pfarrer verlesen wurde, für ihn eine Genugtuung gewesen. Wie die „Anerkennungszahlung“, die das Erzbistum Köln ihm 2019 gab, sei diese Kanzelerklärung „das Siegel darauf gewesen, dass sie mir heute endlich in Köln glauben“. Wie berichtet, bezeugt der 52-jährige Therapeut, dass er als Kind in den 1970er Jahren von dem Bonner Pfarrer im Bergischen Land sexuell missbraucht worden sei. Das verlesene Kölner Proklamandum forderte nun in den Wochenend-Gottesdiensten mögliche Zeugen und mögliche weitere Betroffene auf, dem Bistum bei der Klärung und Aufarbeitung des Verdachtsfalls zu helfen.