Neuer Vorsitzender Jörg Manhold „Mister Weihnachtslicht“ Bernd Leyendecker sagt Tschüss

„Ich hatte ein professionelles und engagiertes Team an meiner Seite, das mich in dieser Zeit unterstützt hat. Es war mir eine Ehre und Freude zugleich“, sagte der 76-Jährige, als er seinem Nachfolger, GA-Redakteur Jörg Manhold, den „Staffelstab“ in Form eines prall gefüllten Aktenordners mit Dokumenten und Unterlagen überreichte. Manhold ist erst der vierte Vorsitzende des 1952 gegründeten Weihnachtslichts. „Ich übergebe mein Amt sehr gerne an Jörg Manhold und weiß, dass mit ihm das Weihnachtslicht weiterhin auf der Erfolgsspur bleiben wird“, ist er sicher.