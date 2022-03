Wiederwahl mit Dämpfer : Mit 77,3 Prozent: CDU Bonn bestätigt Katzidis als Parteichef

Bonn Fast wie eine Klatsche wirkt das Wahlergebnis für den neuen und alten Vorsitzenden der Bonner CDU, Christos Katzidis. Der 52-Jährige, der im Mai wieder für den Landtag kandidiert, erhielt auf dem Parteitag mit 77,3 Prozent das schlechteste Ergebnis seit seinem Amtsantritt vor neun Jahren.

Christos Katzidis ist für eine weitere Amtsperiode zum Vorsitzende der Bonner CDU gewählt. Er hatte keinen Gegenkandidaten. Der Landtagsabgeordnete und frühere Ratsherr erhielt auf dem Kreisparteitag am Samstag im Beueler Brückenforum 109 Ja-Stimmen. 32 votierten gegen ihn. Damit erzielte Katzidis ein Ergebnis von gerade einmal 77,3 Prozent. Das schlechteste seit seinem Amtsantritt 2013.

Ein Parteifreund, der namentlich nicht zitiert werden will, nahm dagegen im Gespräch mit dem GA kein Blatt vor den Mund: „Es ist eine Schande, dass unsere Partei so dämlich ist und unseren Vorsitzenden, der im Mai wieder für den Landtag kandidieren will, abstraft, anstatt ihm ordentlich Rückenwind für die Wahl zu verschaffen.“