Neues Angbot bald in Bonn: Mit dem Fahrrad zu den Patienten

Zunächst wird er an zwei Wochentagen in Bonn unterwegs sein. Bei großer Nachfrage, wird die Zahl der Tage erweitert. Für die Termine in Bonn plant er, weitere Physiotherapeuten einzustellen, die in Bonn wohnen. „Wir haben schon viele Bewerbungen“, berichtet Eiken. Auch der Garagen-Stellplatz für das Lastenfahrrad in Bonn ist bereits gebucht. „Wir planen, den Standort Bonn langsam aufzubauen“, sagt Eiken. Wird es ein Erfolg, könnte er sich auch gut vorstellen, selbst nach Bonn zu ziehen: „Hier ist es gemütlicher als in Köln und mit dem Siebengebirge hat Bonn ganz viel Natur in der Nähe“, sagt der leidenschaftliche Radfahrer und Wanderer.