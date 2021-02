Bonner Karneval 1961 : Mit Diskuswerfer Erhard durch die Stadt

Bonn Karnavelszüge haben eine lange Tradition. Auch wenn früher noch weit weniger verkleidete Jecken an dem Spektakel teilgenommen haben, wie ein Foto des GA-Lesers Uwe Kretschmann aus dem Jahr 1961 zeigt.

Ludwig Erhard schmeißt sich als Diskuswerfer in Pose. Die Zigarre paffend im Mund, will der frühere Wirtschaftsminister ein Geldstück in die Menge werfen. Ob dieser Wettkampf 1961 an seinen Ambitionen für die Kanzlerschaft liegt? Doch um als Vize aufzusteigen, stand ihm da noch Konrad Adenauer im Weg. Die Aufnahme von GA-Leser Uwe Kretschmann zeigt, dass der Bonner Rosenmontagszug damals einfacher und kleiner war als heute. „Es waren auch nur wenige verkleidet“, sagt er.