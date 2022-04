GA-Telefonaktion : Mit grünem Daumen ran ans Werk

Bonn Experten gaben Tipps rund um den Garten bei der GA-Telefonaktion. So klappt´s mit dem grünen Daumen.

Die ersten warmen Sonnenstrahlen locken seit Tagen nach draußen, im Garten und auf dem Balkon gibt es jetzt jede Menge zu tun. Wer im Sommer Obst und Gemüse aus eigenem Anbau ernten oder eine üppige Blütenpacht in Beeten, Balkonkästen sowie Töpfen genießen will, der muss jetzt die Ärmel hochkrempeln. Doch was muss in diesen Tagen im grünen Wohnzimmer getan werden? Welcher Standort ist für Beerenfrüchte geeignet? Wie pflege ich Rosen, welcher Rückschnitt benötigt Flieder? Wie gut, dass sich die GA-Leserinnen und Leser auf den Rat von Experten verlassen können. Am Mittwoch standen sie bei der Telefonaktion „Mein grüner Daumen“ Rede und Antwort.