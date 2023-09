Nachhaltigkeitsfestival in Bonn: Mit Nachhaltigkeit gegen den Klimawandel

Enormer Andrang am Bonner Münsterplatz, auf der Bühne ertönt der besinnliche Klang des Kinder- und Jugendchors vom Theater Bonn. Sie singen „Carol of the Bells". Es herrscht besinnliche Stimmung. Doch das Thema ist wenig besinnlich, vor allem angesichts des Klimawandels, dessen soziale und ökologische Problematiken beim alljährlichen Nachhaltigkeitsfestival eine zentrale Rolle spielen. Die Oberbürgermeisterin beendet ihre Rede mit den Worten: "Es geht nicht um Ideen, sondern um ganz konkrete Projekte". Gemeint sind damit die über 40 Gruppen, die ihre Arbeit vorstellen.