Kommentar zur Bahnverkehr in Bonn Mit voller Breitseite

Für ihre Fahrgäste hat die Deutsche Bahn in Bonn derzeit nicht viel zu bieten: Bis zum 21. Januar gibt es keine direkte Zugverbindung von Bonn nach Köln über den immerhin frisch sanierten linksrheinischen Hauptbahnhof. Zwar halten Intercitys am Beueler Bahnhof. Die zügigeren Intercity Express hingegen können dort nicht stoppen. ICEs halten derzeit nur außerhalb von Bonn, in Siegburg beispielsweise. Überdies ist der Beueler Bahnhof auch Jahre nach Beginn der Sanierung weiterhin in einem denkbar traurigen Zustand. An Barrierefreiheit ist noch nicht zu denken. Und trotz Minusgraden vor der Tür lässt sich die DB es nicht nehmen, mittags das Foyer zu schließen – ebenso übrigens, wie das Foyer am Bonner Hauptbahnhof von den späten Abendstunden bis zum morgens einsetzenden Pendelverkehr für die Kunden geschlossen bleibt, um Vandalismus und Verschmutzung entgegenzuwirken.