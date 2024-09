Freiwilligenagentur Bonn „Wenn man aufhört zu arbeiten, muss man einen neuen Sinn suchen“

Acht bis zehn Stunden täglich arbeitete Heinrich Brockerhoff viele Jahre lang. Er war bei der Landwirtschaftskammer, beriet dort Betriebe und befand sich im ständigen Austausch mit ihnen. Vor zwei Jahren ging er in den Ruhestand. „Mein Handy hatte in der Tasche bis zu hundertmal am Tag geklingelt. Dann hört man auf zu arbeiten, und auf einmal klingelt es nicht mehr.“ Man könnte glauben, die plötzliche Stille sei eine Erleichterung. Er jedoch habe das nicht so empfunden.