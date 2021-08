Mobilitätstage : Seilbahn zur Uniklinik Bonn steht hoch im Kurs

Bonn Elektroautos, E-Bikes, Mitfahrt-App, Seilbahn und vieles mehr: Auf seinen Mobilitätstagen informiert das Uniklinikum Bonn über alternative Verkehrsangebote für die Fahrt zum Venusberg.

Das Thema Seilbahn wird auch hier diskutiert

So sieht es in der Zukunft in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis aus

Neuaufstellung des Regionalplans : So sieht es in der Zukunft in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis aus

An einem anderen Stand gibt es Infos rund um das Thema Seilbahn zum Venusberg. Ein in der Bevölkerung kontrovers diskutiertes Thema. Das UKB selbst befürwortet den Bau einer Seilbahn. Eine Seilbahn könne den Verkehr zum Venusberg nachhaltig entlasten, ist Wolfgang Holzgreve überzeugt. „Die Seilbahn wäre gut für die Anwohner, sie wäre gut für uns und sie wäre gut für alle Bonnerinnen und Bonner“, so der Ärztliche Direktor und Vorstandsvorsitzende des UKB. Langfristig brauche man die Seilbahn, damit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Venusberg auch in Zukunft gut erreichen könnten. Die Verkehrsprobleme seien über die Straßen zum UKB allein nicht mehr in den Griff zu bekommen. „Die Verkehrsanalyse am UKB im Rahmen des Jobwärts-Programms ergab im Mai dieses Jahres, dass sich 66 Prozent der UKB-Beschäftigten vorstellen können, die Seilbahn für den Arbeitsweg zu nutzen“, so Holzgreve. Und weiter: „Wir wünschen uns sehr, dass diese Stimmen der Menschen, die täglich ihr Bestes zum Wohle der Patienten geben, endlich gehört werden.“