Niederländische „Mocro-Mafia“ Bonner Polizist soll in Drogenkrieg verwickelt sein

Bonn/Köln · Der Streit im Drogenkomplex um die „Mocro-Mafia“ weitet sich auch nach Bonn aus. Ein Polizist steht im Verdacht, in die Vorfälle verwickelt zu sein. Was sind die Hintergründe und was wird dem jungen Mann vorgeworfen?

14.08.2024 , 18:57 Uhr

Im Drogenkrieg wurden nach bisherigen Ermittlungsstand auch eine Frau und ein Mann in einer Rodenkirchener Villa gefoltert. Ein Spezialeinsatzkommando befreite sie. Foto: Ulrich Felsmann

Von Nicolas Ottersbach Redakteur Bonn