Vielleicht ist Außengastronomie wie hier in Mainz auch bald in Bonn und der Region wieder möglich. Einige Städte im Regierungsbezirk Köln sowie der Rhein-Sieg-Kreis könnten bald Modellregionen werden, in denen neue Öffnungsstrategien in der Pandemie erprobt werden sollen. Foto: dpa/Andreas Arnold