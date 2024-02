Bonner Behörden-Kita auf dem Prüfstandi Eltern fürchten um die Zukunft der Bafin-Knirpse

Die Überlegungen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin), ihre Betriebskita möglicherweise bis 2026 aufzugeben, sorgt derzeit für große Unruhe unter Mitarbeitern, die ihre Kinder dort untergebracht haben. Es handelt sich um die Kita „Bafin-Knirpse“ mit 32 Plätzen auf dem Areal der Bafin an der Graurheindorfer Straße, wo einst das Bundesfinanzministerium zu Hause war. Angesichts der ohnehin fehlenden mehr als 1000 Kita-Plätze in Bonn geht nun unter diesen Eltern die Sorge um, am Ende ohne Betreuung für ihre Kinder dazustehen.