Tatverdächtiger ermittelt : Polizei ermittelt nach möglicher Vergewaltigung im Bonner Hauptbahnhof

Wendung bei Ermittlungen : Raubüberfall auf Motel One in Bonn war inszeniert Nach dem Überfall auf das Motel One in Bonn hat die Polizei zwei Verdächtige ermittelt. Darunter ist ein Mitarbeiter einer Partnerfirma des Hotels, der zur Tatzeit an der Rezeption arbeitete. Das Duo soll nicht zum ersten Mal straffällig geworden sein.