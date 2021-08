Ausstellung im Museum Koenig : Möglichem Raubgut auf der Spur

Bonn Die Wanderausstellung „Die Geschichte der Dinge“ erzählt über die Herkunft von Objekten im Museum Koenig. Nicht immer wurden sie rechtmäßig erworben.

Einen Schwerpunkt dieser Forschung bildet die entartete Kunst. Bei zahlreichen in der Ausstellung zu sehenden Objekten handelt es sich um jüdisches Eigentum, das während der Zeit des Nationalsozialismus beschlagnahmt und NS-verfolgungsbedingt entzogen wurde. Da wäre zum Beispiel eine aus dem LVR-Kulturhaus Landsynagoge Rödingen ausgeliehene Memora, ein siebenarmiger Leuchter, der ursprünglich aus einer Synagoge in Vettweiß, die am 10. November 1938 geschändet und geplündert wurde, stammt. Wie hat die Memora die Reichspogromnacht überstanden? In wessen Besitz ging sie nach diesem verheerenden Anschlag über? Wie hat sie den Weg in eine Museumssammlung gefunden?